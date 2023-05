Oude Postkantoor Emmen bijna klaar voor eerste gasten

"Tevreden." Zo vat Maurice Jansen de metamorfose kort en bondig samen. De afgelopen maand was het alle hens aan dek voor de horeca-ondernemer om het monumentale postkantoor aan de Hoofdstraat in Emmen om te bouwen. Tot eind vorig jaar bevond er zich nog een kledingzaak op de begane grond. Nu staan er ongeveer 160 stoelen en zitplaatsen te wachten op de eerste gasten. De verbouwing is door Jansen en zijn medewerkers met eigen handen tot stand gebracht. "Het is precies geworden zoals ik het voor ogen had."

Het wordt voor Jansen de vierde horecazaak die hij gaat openen. Naast het oude postkantoor baat hij ook steakhouse Goodfellas in Barger-Oosterveld, Iers restaurant Flanagan's in Weerdinge en The Dinner Club in hartje Emmen uit. Laatstgenoemde bevindt zich op enkele honderden meters van zijn nieuwste zaak af.

Het was de eigenaar van KAE, de modezaak die voor hem in het pand zat, die hem wees op de locatie. "Zij had besloten om online verder te gaan, waardoor het pand vrij kwam. Ze kwam ook wel eens bij me eten en ze tipte me. "Jansen had daar in de aanloop weinig oren aan. "Nee, ik heb mijn handen al vol genoeg." Hij laat zich toch overhalen voor wat betreft een bezoekje aan het gebouw. "Toen ik hier binnenstapte wist ik genoeg. Dit is het", lacht hij.

Buffelen

Naast de karakteristieke uitstraling, bood het postkantoor ontzettend veel praktische voordelen, vertelt hij. "Het is pal in het centrum, goed bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid nabij." Het duurde dan ook niet lang voordat Jansen met de pandeigenaar om tafel zat voor het huurcontract. Vanaf maart en april is het sindsdien buffelen geweest.

Bed and breakfast

Op de verdieping daarboven heeft Jansen plannen voor een bed en breakfast met vier kamers. De noodzakelijke verbouwing is nog niet gestart, Jansen wil zich eerst concentreren op het café en restaurant.