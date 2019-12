Fotograaf Rudi Huisman stopt zijn DNA in zijn portretten

Een echte studio heeft Huisman niet. Meestal zet hij zijn spullen op in zijn keuken. Een rolgordijntje uit de uitverkoop en twee lampen, meer heeft hij niet nodig. In een paar minuten staat het. "Ik werk heel snel. En dan is het een kwestie van degene voor de lens krijgen, maar dan is het ook binnen tien minuten wel dat ik mijn foto heb."

Zijn nieuwe foto's maakt hij voor zijn 'DNA'-serie. "De muziek van die mensen, of je nou Youp van 't Hek hebt of Frank Boeijen, dat zit in mijn systeem. Dat verwijst naar mijn eigen DNA. De portretten die ik wil laten zien, daar zit mijn DNA letterlijk in verwerkt. Een haar van mijzelf zit in dat werk verweven."

De mensen die ik portretteer dat zijn de mensen waar ik echt iets mee heb." Rudi Huisman

Johan Derksen door Rudi Huisman (foto: RTV Drenthe / Steven Ophoff) (foto: RTV Drenthe)

De foto's worden geprint en daarna gaat Huisman er nog eens overheen alsof het een schilderij is, tot aan de uiteindelijke vernislaag aan toe. Zijn foto's beginnen ook op te vallen bij de artiesten die hij voor de camera wil. Toen hij contact had met het management van Youp van 't Hek was dat al bekend met zijn foto's. In enkele gevallen wordt hij ook opgebeld door de artiesten zelf, maar als hij niks met ze heeft, zegt hij af.

Komend jaar hoopt Huisman zijn 'DNA'-serie af te maken en te exposeren. Er lopen al contacten, maar Huisman wil niets verklappen voor het concreet is. "Dat is uiteindelijk het streven. Ik ben er op dit moment volop mee aan het werk. En als het klaar is, wil ik het aan de mensen laten zien.