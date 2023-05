Besuijen (28) krijgt geen scone genoeg van Brits koningshuis en is in Londen tijdens kroning

"Dit is een heel bijzondere thee: Smokey earl grey. Gekocht van een prachtige zaak middenin Londen." Aan het woord is Ken Besuijen (28). Geboren en getogen in Meppel, maar aan z'n tongval hoor je al waar zijn hart ligt: Engeland.

De liefde en bewondering gaat zo diep dat hij aankomend weekend in Londen is voor de kroning van koning Charles.

Het is niet alleen zijn tongval trouwens, want eenmaal gestart met praten over alles wat Brits is en Besuijen krijgt een twinkeling in zijn ogen. Zo ook bij het maken van de thee.