Medewerkers Fresenius krijgen loonsverhoging van ruim 8 procent

Medewerkers van bloedzakkenfabrikant Fresenius in Emmer-Compascuum krijgen er 8,4 procent meer loon bij. Vakbonden FNV en CNV hebben dat in samenspraak met de directie besloten.

De verhoging gaat per 1 april 2023 in en duurt een jaar. Eigenlijk zou het salaris van het Fresenius-personeel veel minder hard stijgen, zoals overeen is gekomen in de meest recent gesloten cao. Daarin zijn afspraken gemaakt voor de jaren 2021 tot en met 2024. Het loon zou per jaar met 2,5 procent toenemen. Maar voor het laatste jaar geldt dus een stijging van 8,4 procent.