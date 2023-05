Brandweer voorkomt dat auto Hoogeveen in vlammen opgaat

In een auto in de Hoogeveense wijk Krakeel heeft vannacht brand gewoed. De brandweer werd iets na half drie opgeroepen en voorkwam dat het voertuig volledig verloren ging. De schade lijkt beperkt gebleven tot het interieur.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

In Hoogeveen zijn vaker autobranden. Vooral in het afgelopen najaar gingen wagens in vlammen op. Ook dit jaar vatten al wat auto's vlam, al bleef het in april rustig.