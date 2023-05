Bestuurder bestelbus ramt pijlwagen op A37 bij Zwartemeer

Een bestelbus is vanochtend op de A37 ter hoogte van Zwartemeer op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gebotst. De aanhanger was op de snelweg gezet om het verkeer te attenderen op asfalteringswerkzaamheden tussen Klazienaveen en de Duitse grens.

Rond de plek van het ongeluk, ook op de andere rijbaan, liggen brokstukken waardoor het verkeer op de A37 wordt vertraagd. Wanneer het opruimen begint en iedereen weer zonder oponthoud door kan rijden, is niet duidelijk.

Naast de bestuurder van het bestelbusje zat er nog een inzittende in het voertuig. Voor zover bekend liepen beiden geen verwondingen op. Hoe de bestuurder de pijlwagen over het hoofd kon zien, is niet bekend.