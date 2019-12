ROEG! Junior: Maak een kerstdiner voor vogels

Boswachter Hans Kruk van Staatsbosbeheer laat zien hoe je drie soorten vogelvoer maakt.

Vetbollen, vogelsnackbar en strooivoer

Tijdens een koude nacht verliezen kleine vogels soms wel tien procent van hun gewicht. Om dit gewicht er weer aan te krijgen, eten vogels graag vetbollen waar veel zaadjes in zitten. Maar je doet de vogels ook een plezier met een vogelsnackbar. In de gaten of kieren van een stuk hout stop je pindakaas. Daar zijn vogels echt gek op!

Let er wel op dat je speciale vogelpindakaas gebruikt. In de pindakaas die jij op je brood smeert zit zout en dat is slecht voor vogels. In vogelpindakaas zit geen zout en daar kunnen de vogeltjes gerust van eten.

Om je voedertafel af te maken, verkruimel je stukjes oud brood en druppel je er wat zonnebloemolie overheen. Zet nog een bakje met water in de tuin of op het balkon zodat de vogels lekker kunnen drinken en het kerstdiner is klaar!

Smullen maar!

De voederplank van boswachter Hans Kruk is onder de vogels heel populair. Hij heeft er al koolmeesjes, merels, een boomklever, een roodborstje en zelfs een grote bonte specht op gezien!

