Camping De Drie Provinciën valt opnieuw in de prijzen: 'Heel erg trots'

Volgens Koninga staken ze er volgens ACSI 'met kop en schouders bovenuit'. "In deze categorie zijn we by far de winnaar", zegt ze enthousiast.

Sturende rol in restaurant

De eigenaren zijn nauw betrokken bij het restaurant, maar hebben in de loop der jaren ook veel uit handen gegeven. "We sturen het aan", vertelt Boels over hun rol. "We hebben natuurlijk het recreatieverblijf erbij, dus moeten onze energie spreiden. Vroeger stond ik wel meer in de keuken en bij de bediening, nu zit ik toch veel op het kantoor."