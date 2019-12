Hoogevener viert Kerst in cel na dronken kooksessie

"Ik was dronken aan het koken en kreeg ruzie. Toen ben ik vergeten de gaspitten uit te zetten." Dat zei een 38-jarige Hoogevener vanochtend tegen de rechtbank in Assen. De man wordt verdacht van poging tot brandstichting of het veroorzaken van een explosie. Op 8 oktober moesten meerdere flatwoningen aan de Helios in Hoogeveen worden ontruimd door de gevolgen van zijn geheugenverlies. De man benadrukte dat hij het niet expres heeft gedaan. "Het was niet mijn bedoeling om brand te stichten. Anders was ik toch niet bij de buren gaan zitten?" Gaslucht Meerdere mensen roken een sterke gaslucht en uiteindelijk kon de brandweer voorkomen dat het misging in de flat. De man werd opgepakt en zit sindsdien vast. Hij is psychiatrisch onderzocht, maar de uitslagen daarvan zijn nog niet bekend. Zijn advocaat vond dat hij lang genoeg in voorarrest gezeten heeft en vroeg de rechtbank of de Hoogevener voor Kerst naar huis mocht. De officier van justitie was daar tegen, omdat het om een ernstige verdenking gaat, de man een crimineel verleden heeft en er geen positief advies van de reclassering ligt om hem onder voorwaarden vrij te laten. Strafzaak over twee maanden "Ik ben gewoon vader de laatste jaren en werk thuis", zei de man, toen hij uitlegde dat hij zijn leven heeft gebeterd. De rechtbank was het eens met de officier. Eind februari wordt de strafzaak tegen de Hoogevener inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft hij in de cel.