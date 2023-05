Kaasveteranen uit Meppel stoppen ermee: 'Tijd voor verjonging'

Een plakje op brood of misschien wel een blokje voor bij de borrel. Al 31 jaar voorziet kaasboetiek De Waag aan de Hoofdstraat in Meppel liefhebbers van een stukje kaas. Maar na 31 jaar vinden de eigenaren het genoeg geweest.

"Mijn vrouw en ik hebben samen 31 jaar in de kaaswereld gewerkt. Gezien onze leeftijd vinden we het op dit moment wel mooi geweest", vertelt Peter Timmerman. Maar stilzitten doen ze niet. "We zijn enorme liefhebbers van de natuur. Hopelijk kunnen we daar nog iets mee doen." Daarover later meer.

Liefde voor kaas'

De echte trouwe klanten hoeven niet te vrezen dat ze hun stukje kaas niet meer kunnen kopen bij de zaak. Inmiddels is er een opvolger gevonden. De 24-jarige Mart Brinkman. Hij is de oprichter van borrelstore, een webwinkel voor borrelplanken, dranken en cadeaupakketten.

"Mijn grote droom is om een winkel in Meppel te openen", lacht hij. "Via-via kwam ik in contact met Peter en Sandra. Toen dacht ik, een fysieke winkel kan wel eens werken voor de verkoop van mijn borrelplanken, maar daar moet nog wel iets bij. Het toevoegen van een kaaszaak is dan natuurlijk een mooie aanvulling."