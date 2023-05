WZA-verpleegkundige Theodoor V. blijft 30 dagen langer vastzitten

Over de 31-jarige verdachte is tot nu toe nog niet veel bekend. Hij werkte tijdens de coronaperiode in het WZA op verpleegafdeling B1, de longafdeling waar coronapatiënten werden verpleegd. Het strafrechtelijk onderzoek naar V. richt zich op de periode van maart 2020 tot mei 2022.

V. woont samen met zijn vriend in Veenhuizen. Volgens buurtgenoten woont hij daar een jaar of drie, maar veel contact met hem hadden ze niet.

"We helpen bij het vinden van een slachtofferadvocaat, we informeren samen met de familierechercheur en slachtoffercoördinator van het Openbaar Ministerie de nabestaanden over het strafproces. We begeleiden nabestaanden met het opstellen van een spreekrechtverklaring als ze daar straks voor in aanmerking komen", legde een woordvoerder eerder uit.