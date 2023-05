Het is de Dag van de Brandweer: 'We zijn een grote familie bij de brandweerpost in Schoonebeek'

Het is vandaag de Internationale Dag van de Brandweer. Terecht dat er aandacht is voor het vak, vinden ze in Schoonebeek. "Het feit dat je iets hebt kunnen betekenen, dat is waarom het zo mooi is om te doen".

Twee grote brandweerwagens scheuren over het terrein, met loeiende sirenes. Er springen enkele brandweerlieden uit. Ze rollen de brandweerslang uit en beginnen te blussen. Plaatsvervangend post-chef Maureen Aardema (40) houdt de boel nauwlettend in de gaten. "Elke maandag hebben we oefenavond, om getraind te blijven in alle handelingen die we mogelijk moeten verrichten", zegt ze.

Bevelvoerder Berthil Dijks (41) sjouwt ook over het terrein. Hij wijst naar een groepje collega's dat een oude auto openknipt. "Ze zijn een thv-oefening aan het doen", vertelt hij. Dat staat voor technische hulpverlening. "Er is een auto-ongeval geweest en er zit iemand in de knel. Die moet eruit gehaald worden. De bevelvoerder mag bepalen. samen met zijn manschappen, hoe die persoon eruit wordt gehaald."

Aardema en Dijks zijn twee lieden van de vrijwillige brandweerpost in Schoonebeek, die in totaal uit zestien vrijwilligers bestaat. Twee van hen zijn nog in opleiding. "Ze hebben een gedeelte van hun opleiding afgerond, maar zijn nog niet volwaardig manschap", licht Aardema toe. De opleiding die ze moeten volgen is dezelfde als de beroepsbrandweer.

Iets kunnen betekenen

De brandweerlieden doen dit werk naast hun gewone baan, voor een kleine vergoeding. En dat is dus best bijzonder. Aardema zit inmiddels alweer zestien jaar bij de brandweer. Een buurvrouw maakte haar enthousiast, en ze heeft er nog geen dag spijt van gehad. "Het feit dat je iets hebt kunnen betekenen, dat is waarom het zo mooi is om te doen", legt ze uit. Dijks, die maar liefst twintig jaar voor deze post werkt, sluit zich daar volledig bij aan.

Maar ook de collega's maken het werk leuk, vinden ze beiden. "We maken natuurlijk leuke en minder leuke dingen mee. Maar het mooie van post Schoonebeek is dat we zo hecht zijn. We vangen elkaar altijd op, na heftige incidenten. We zijn eigenlijk een grote familie", aldus Dijks.

Wachten tot de pieper gaat

Een tweede groep is aan het oefenen met het watersysteem van een nieuw voertuig. "We hebben 'm nu twee weken op de post, en we zijn er druk mee bezig dat 'ie de oude auto kan vervangen", legt Dijks uit. "Een looptijd van een brandweerauto is ongeveer vijftien jaar. Daarna wordt 'ie afgeschreven en vervangen voor een nieuwe."