Borden van naar oorlogsslachtoffers vernoemde straten in Roden in ere hersteld

De staatnaamborden in Roden die zijn vernoemd naar verzets- en oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zijn in ere hersteld.

Nadat de borden een keer zijn vervangen, ontbrak informatie over de achtergrond van de personen naar wie de straten zijn vernoemd. In de afgelopen twee dagen hebben veertien straten nieuwe straatnaamborden gekregen waarbij in het kort hun band met de oorlog is vermeld.