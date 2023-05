JWF-kapel naar Wageningen voor Herdenkingsconcert: 'Zenuwen beginnen wat te komen'

De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso uit Assen speelt vanavond op het Herdenkingsconcert in Wageningen. Tijdens het concert zullen de 53 muzikanten van het militaire harmonieorkest het verhaal van Natascha van Weezel begeleiden. Zij vertelt over hoe haar Joodse grootouders met moed, bluf en doorzettingsvermogen de Tweede Wereldoorlog overleefden.

"De zenuwen beginnen wel wat te komen", geeft dirigent Tijmen Botma van de Militaire Kapel toe. "We zijn weliswaar gewend om dit soort concerten te geven, maar dit geeft wel een extra lading", doelt hij op het belang van 4 en 5 mei. "De bijzonderheid zit 'm in wat er is gebeurd tussen '40 en '45. Die periode mag nooit vergeten worden; nog elke dag plukken de vruchten van de bevrijding."