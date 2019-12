Weinig animo voor vuurwerkvrije zones in Assen

Een oproep van de gemeente Assen aan buurten of straten die gezamenlijk een vuurwerkvrije zone in willen stellen, heeft maar twee aanmeldingen opgeleverd. Omwonenden van het Lariksbos en het Arboretum hebben hiervoor een verzoek ingediend. Omwonenden van Landgoed Valkenstijn hebben al langer aan het eind van het jaar een vuurwerkvrije zone.

Lariksbos

Bet van der Pol heeft samen met vier andere omwonenden van het Lariksbos een verzoek ingediend. "We willen liever niet dat er vuurwerk in het bos wordt afgestoken. Beesten raken dan gestrest", aldus Pol. "We hopen dat het werkt. Er wordt niet echt gecontroleerd. Er wordt meer een moreel appel gedaan", aldus Van der Pol die onlangs de borden op heeft gehangen.

Burgemeester Marco Out riep begin november Assenaren op zich bij de gemeente te melden als ze een vuurwerkvrije zone in wilden stellen. Dit moest dan wel gezamenlijk worden geregeld via een buurtinitiatief. ""Het kan niet zo zijn dat de ene helft voor de andere helft beslist. Het moet in gezamenlijkheid gaan", zei Out toen.