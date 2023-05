Wat is er dit vrijheidsweekend te doen in Drenthe?

Vrijdag vieren we onze vrijheid. Maar natuurlijk, er is dit weekend naast het Bevrijdingsfestival nog veel meer te beleven in ons prachtige Drenthe. Wat dan?

Dat lees je hieronder. Een greep uit de activiteiten dit weekend.

Bevrijdingsfestival

Dit overzicht moet uiteraard openen met het Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen. We beginnen met goed nieuws: de winterjas mag je thuislaten. Het slechte nieuws: een poncho of paraplu meenemen kan wel eens heel verstandig zijn. Het wordt in de middag zo'n 18 á 19 graden, maar tegen het begin van de avond kunnen de eerste buien gaan vallen. Er kan ook een klap onweer vallen.

Als Evgeniy Levchenko (45) rond 13:30 uur de officiële opening van het bevrijdingsfestival Drenthe verricht, is het vermoedelijk wel droog. Eerder op de dag geeft hij een vrijheidscollege over de oorlog in Oekraïne in De Bonte Wever. Maan, Waylon en 10cc zijn enkele namen die dit jaar op het bevrijdingsfestival komen optreden. De toegang tot het terrein aan de Baggelhuizerplas is gratis.

Maar zijn er ook alternatieven?

Mensen uit Emmen en omgeving hoeven voor een feestje niet meer per se naar Assen, Zwolle of Groningen. Want ook op het Raadhuisplein is het mogelijk te hossen op de vrijheid. Snollebollekes komt bijvoorbeeld . Mensen die niet zo houden van het wilde gespring naar links en daarna naar rechts zouden vrijdagavond nog een bezoekje kunnen wagen aan het Bevrijdingsdagconcert in de Jozefkerk aan de Collardslaan in Assen. Een tientje kost het om naar binnen te mogen.

Vollemaanwandeling

Niet het harde geluid van een festival, maar de stilte van de natuur. Een groter contrast vind je niet op een dag. Want vrijdagavond sta je misschien wel oog in oog met een vos of ree. Of, met een beetje geluk, hoor je de roep van een bosuil of kruist een ander nachtdier je pad. Met een gids van Staatsbosbeheer is het mogelijk een wandeling te maken door de Emmerdennen of het Sleenerzand. De gids leidt je door de bossen en vertelt over de veelzijdige vegetatie in het gebied. Door het weghalen van het kunstmatige licht ervaar je de natuur veel intenser, aldus Staatsbosbeheer.

Dragqueens in Westerbork

Extravagante jurken, visagie, blitse haarwerken en grote pumps: het is zaterdagavond allemaal te zien in restaurant De Turfsteker in Westerbork. Daar treden elf mannen, van wie zes bekende Drenten, als dragqueens op. Een jury onder leiding van Jacques d'Ancona moet raden wie deze koninginnen zijn. En dat is nog niet eens alles. Er zijn ook nog twee bingorondes en er is een optreden van Josh Hassing. Wie nog een kaartje had willen kopen heeft helaas pech: de show is uitverkocht.

Bellenblazen XXL

Het bestaat: de internationale bellenblaasdag. En in Hoogeveen pakken ze zaterdag ermee uit. Bij hetStruunhuus in het Steenbergerpark kunnen kinderen en iedereen die maar wil vanaf half 10 in de ochtend kleine en grote bellen blazen. Wie lucht in de longen moet bijtanken, kan lekker een ijsje eten, een spelletje doen of dansen op de muziek van een dj in het park.

Expositie van schilders De Streek

Ook in Hoogeveen, maar heel wat anders: schildersgenootschap De Streek exposeert zaterdag en zondag in galerie Delibre (Vos van Steenwijklaan 75), van 11.00 uur tot 16.00 uur hun schilderijen en tekeningen. Zij vertellen het publiek graag over hun passie. Veertien leden van het genootschap komen elke dinsdagavond bij elkaar om te schilderen en bespreken daarbij elkaars werk. De diversiteit in stijl, techniek, kleurgebruik en onderwerp is groot, beloven de schilders.

Kunstroute Dwingeloo

Cultuurliefhebbers kunnen zaterdag en zondag eveneens hun hart ophalen tijdens de dertiende editie van de Kunstroute Dwingeloo, waarin de gerestaureerde Sint Nicolaaskerk centraal staat. Op achttien locaties, vanaf de Entingheweg over de Brink via het Westeinde tot Honingvlaken, laten 28 kunstenaars in hun atelier of op andere plekken hun werk zien. Volgens de organisatie is de route zeer gevarieerd met olie-, acryl- en aquarelschilderijen. Ook te zien: iconen, keramiek, fotografie, beelden, glaskunst, sieraden en textiele technieken. De compacte kunstroute is ongeveer 5 kilometer en geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Oldtimerdag Klazienaveen

Het grasveld aan de Veenhoeksweg in Klazienaveen staat zondag vol met oldtimers. Een vriendengroep uit het dorp, de Klazienavener Youngtimer Vrienden, brengt daar de oude voertuigen bij elkaar. Gezien en gezien worden, daar draait het om tijdens de Oldtimersdag, laten zij weten. De entree is gratis voor deelnemers en bezoekers. Alle auto's moeten minstens twintig jaar of ouder zijn. Om 10.30 uur is het terrein open. Bezoekers mogen komen om 12.00 uur. Vanaf 17.00 uur wordt het grasveld weer leeggehaald.

Vogelexcursie in Drouwen

Voor vroege vogels heeft Staatsbosbeheer zondag ook wat bedacht. Om 07.00 uur wordt bij Buitencentrum Boomkroonpas in Drouwen gestart met een vogelexcursie. Want deze dieren zijn dan natuurlijk al eventjes wakker om op zoek te gaan naar voedsel. Als de mens in beweging komt, verstoppen de vogels zich juist veel meer. Tijdens de excursie wordt gekeken en geluisterd naar de vogels die zich schuilhouden in het bos.

Lammetjesdag