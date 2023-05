De taptoe weerklinkt niet meer bij de herdenking op het kampterrein

De aanduiding taptoe is gebaseerd op het commando 'Tap toe!' dat vroeger in kazernes werd gebruikt om het einde van de dag aan te kondigen. Het signaal zou in de tijd van prins Maurits zijn ontstaan, aan het begin van de 17e eeuw. De Britse Last Post is verwant aan het Nederlandse signaal Taptoe. De Last Post ontstond in de 17e eeuw uit de taptoe, toen Britse soldaten in de Nederlanden gelegerd waren.