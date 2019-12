Asser kostuumverhuurder: 'Mensen huren steeds vaker kleding'

Bij Kostuumverhuur Isabelle in Assen is de smoking populair voor kerstgala's (foto: pixabay.com)

Het huren van kleding lijkt steeds populairder te worden, bijvoorbeeld om duurzame of economische redenen. Ook Isabelle Starke van Kostuumverhuur Isabelle in Assen ziet een toename van het aantal mensen dat kleding huurt: "Je merkt steeds meer dat mensen een gelegenheid hebben waar ze iets voor nodig hebben dat ze niet zomaar in de kast hebben liggen. Dan komen ze dat huren."

'Voornamelijk mannen'

In de weken voor Kerst neemt het aantal verhuurde kledingstukken toe. Starke merkt dat bij haar vooral mannen kleding komen huren. "De smoking is bijvoorbeeld heel populair voor de kerstgala's. Een rokkostuum wordt ook veel gehuurd, maar dan wel veel voor andere gelegenheden, zoals een promotie. Dat zijn toch kostuums die mensen niet zomaar in de kast hebben hangen", zegt Starke.

De Assense verhuurt niet alleen kleding voor gala's, maar ook themakleding voor feesten. In wat mensen bij haar willen huren, verandert volgens Starke niet zo veel. "De smoking bijvoorbeeld is vrij constant. Dat is klassiek, daar verandert niet zoveel aan." Wel ziet ze dat bepaalde thema's of themakleding, zoals 'The Roaring Twenties' of Tiroler kleding, de laatste jaren erg in opkomst zijn.

"Er is veel meer. Denk bijvoorbeeld aan een Kerstman, een Paashaas en Sinterklaas. Kleding uit de jaren '60, '70 en '20 is heel erg populair aan het worden. Ook is er kleding voor allerlei filmsterrenthema's. Er komt eigenlijk steeds meer bij", somt Starke op.

'Zo duur als je zelf wil'

Op dit moment wordt voornamelijk kleding teruggebracht. "De weken vóór kerst zijn al heel druk met kerstmarkten en allerlei activiteiten. Die weken zijn vaak drukker dan de kerstdagen zelf", vertelt Starke.

Wie toch nog wil huren, kan het eigenlijk zo duur maken als hij of zij zelf wil. Starke: "De meeste galajurken zijn 25 euro. De themakleding varieert heel erg. Voor een losse blouse betaal je 10 euro. Je kunt natuurlijk ook een heel pak nemen, dan ben je wat meer kwijt. Als we het hebben over een net kostuum, dat je ook naar een bruiloft aan zou kunnen, betaal je 45 euro."

