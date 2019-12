Vermilion mag doorgaan met opvoeren gasproductie bij Drents-Friese grens

De Raad van State ziet geen reden om het opvoeren van de gaswinning in een winput rond de Drents-Friese in Noordwolde te blokkeren.

Volgens het hoogste bestuursrechtscollege zijn er geringe risico's op bodemtrillingen en gasbevingen. Uit risicoanalyses blijkt daarnaast dat eventuele bevingen niet hoger dan 2.6 op de schaal van Richter zullen zijn. Een dergelijke beving is nauwelijks waarneembaar en de kans dat schade ontstaat is klein, aldus de Raad. Zij wijst daarbij op een aantal positieve adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Mijnraad. In de ogen van de gemeentes West- en Ooststellingwerf wijzen sommige van die adviezen wel op aanmerkelijke risico's, maar daar is de raad het mee oneens.

Tegenvaller

De uitspraak is een tegenvaller voor de Friese gemeentes, die begin deze maand aan de Raad van State om een blokkade van het nieuwe winningsplan hadden gevraagd. Gaswinbedrijf Vermilion kan nu begin volgend jaar bij de winput aan de Schapendrift in Noordwolde doorgaan met opvoeren van de gasproductie 30.000 naar 450.000 kuub per dag.

De opvoering is mogelijk doordat Vermilion eerder een nieuw diagonaal gat in diepere steenlagen heeft geboord. De gemeentes vinden dat daarvoor niet de juiste procedures zijn gevolgd. Op dat punt vindt de Raad niet dat de minister van Economische Zaken en Klimaat fatale procedurele steken heeft laten vallen door niet alle benodigde vergunningen en onderzoeken in één gecoördineerde procedure onder te brengen.

Geen spoed

Overigens volgt begin 2020 nog wel een bodemzaak waar de Raad van State dieper in zal gaan op een aantal principiële vragen van Friese gemeentes over het winnings- en instemmingsplan. In ieder geval ziet de Raad daarin geen spoedeisende reden om de gaswinning tijdelijk op het oude niveau te houden.