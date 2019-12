Celstraf voor veroorzaken dodelijk ongeluk Kasper Wulff

Voor het veroorzaken van het ongeluk op de A37 bij Hoogeveen, waarbij Kasper Wulff drie jaar geleden om het leven kwam, moet een 53-jarige man uit Elim de cel in. Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde vandaag in hoger beroep dat de man een half jaar gevangenisstraf krijgt.

De straf valt wel lager uit dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. De eis was één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het hof doet er geen voorwaardelijke straf bij. Wel mag de Elimmer twee jaar lang geen auto besturen. De rechtbank in Assen legde hem vorig jaar een werkstraf.

Macht over het stuur kwijt

De man had een blik bier van een halve liter gedronken tijdens het koken, voor hij op de avond van 27 december 2016 van huis vertrok om zijn vrouw en dochter op te halen uit Hoogeveen. Ter hoogte van de afslag Hoogeveen-Oost op de A37 moest hij uitwijken voor een auto die naar links uitweek, omdat aan de rechterkant van de weg een ongeluk was gebeurd.



Bij dat ongeluk was de bejaarde vader van Kasper Wulff betrokken en de 43-jarige Hoogevener was met zijn stiefdochter naar die plek gekomen om te helpen. Er stonden meerdere auto's met zwaailichten bij, van onder meer de politie en Rijkswaterstaat.



Door zijn uitwijkmanoeuvre verloor de Elimmer de macht over het stuur. Zijn auto ramde de politieauto die op de vluchtstrook stond, daarna de auto van Wulffs vader en raakte daarna Wulff zelf. Dat gebeurde voor de ogen van zijn stiefdochter. Wulff overleed ter plekke.

Over de kop

De Elimmer heeft altijd gezegd dat hij van het ongeluk zelf niks meer weet. Een getuige verklaarde vlak na het ongeluk bij de politie dat de man heel hard kwam aanrijden. Hij zag dat de man hard moest remmen en bij het uitwijken de macht over het stuur verloor, waarna de auto meerdere keren over de kop sloeg.



Volgens het hof heeft de Elimmer 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden'. Hij had langzamer moeten gaan rijden, omdat hij aan de zwaailichten had kunnen zien dat er wat aan de hand was. Ook had hij er rekening mee moeten houden dat meerdere auto's naar links zouden uitwijken, vanwege het ongeluk aan de rechterkant van de weg.



Dat hij met drank op is gaan rijden, neemt het hof hem erg kwalijk. Het benadrukt ook dat zijn rijgedrag 'diepe sporen heeft nagelaten' bij de nabestaanden van Wulff.