Groep bewoners Schoonebeek wil alternatief geluid in afvalwaterdiscussie

Een tegenwicht tegenover de negatieve berichtgeving over de mogelijke herstart van de oliewinning en afvalwaterinjectie in de Schoonebeker bodem. En minstens zo belangrijk: waarborgen dat Schoonebeek een stevig graantje meepikt als het zwarte goud weer wordt gewonnen. Kort samengevat is dat de voornaamste missie van Naoberschap Oliedorp (NOD).

De beide oprichters Rennie Hans en Margreet Weerman willen daarom ook een plek aan tafel tijdens de gesprekken.

De NAM is van plan om de oliewinning bij Schoonebeek te herstarten en het daarbij vrijkomende afvalwater in lokale, lege gasvelden te injecteren. Het voornemen leidde tot grote consternatie bij een deel van de omwonenden. Een actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) werd opgericht door mensen die zich onder meer zorgen maken over de milieugevolgen. Het gebrek aan inspraak en discussie wordt ook gehekeld.

De NOD kijkt daar met andere ogen naar. De kiem voor de groep werd ongeveer twee weken geleden gelegd door Weerman. "Vanwege alle berichten in de media, besloot ik mij wat meer te gaan verdiepen in dit dossier." Ze bezocht een informatiebijeenkomst.

Het viel haar op dat de organisatie rondom de bijdrage richting het dorp nog in de kinderschoenen staat. "Eigenlijk is dat hoofdstuk nog niet aan de orde. Maar ik zag het wel als een kans." Mocht de oliewinning weer starten, dan is het volgens haar zaak dat het dorp optimaal meeprofiteert.

Genuanceerde bril

Daarnaast speelde ook de ophef rondom het geluid van de SAS. "Maar lang niet iedereen denkt er zo over. En ik stond daar niet alleen in als ik mensen sprak in bijvoorbeeld de winkel of op het schoolplein." Schoonebeek en oliewinning zijn met elkaar verbonden. En dat ging decennialang goed, was een veelgehoord geluid.

Hans heeft diezelfde ervaring. "Totdat de SAS om de hoek kwam kijken, bestond er weinig reuring of ophef in het dorp. Het leidde tot een bepaald beeld, waar lang niet iedereen zich in herkende. We hebben respect voor elk geluid, maar daar willen wij een alternatief tegenover plaatsen."

Zowel Hans als Weerman zeggen geen banden met de NAM te hebben. Zij en hun medestanders kijken door een meer genuanceerde bril, zeggen ze. Hans: "De expertise over de oliewinning en de afvalwaterinjectie ligt bij het ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen. We gaan er vanuit dat zij de risico's afdoende afwegen. Als burgers kunnen we er vanuit gaan dat hun oordeel te vertrouwen is. Voor inwoners zijn dit soort zaken sowieso te complex."

Jaknikkers

De NAM wil gebruik maken van innovatieve of duurzame technieken zoals elektrische boilers en kunststof leidingen. "Kijk je over de grens naar Duitsland, dan ben je getuige van de oude winning met jaknikkers. Aan Nederlandse zijde gaat het er naar ons idee toch vernieuwender aan toe."

Naast dat tegengeluid wil de NOD zorg dragen dat Schoonebeek en omgeving bij het verzilveren van de opbrengsten richting het dorp. Weerman: "We willen aan tafel bij alle betrokken instanties, zoals de NAM en het ministerie. Meedenken over thema's waar het geld aan besteed wordt en zorg dragen dat het op de juiste plek terecht komt." Een spin in het web, dat is het idee, aldus Weerman. "Uiteraard willen we dat collectief oppakken."

Eerste energieneutrale dorp van Nederland

Weerman en Hans zien zelf een mooie kans weggelegd voor Schoonebeek om het eerste zelfvoorzienende en energieneutrale dorp van Nederland te worden. "Dat is een droom." De bijdrage van de NAM zou daarbij een enorme stimulans zijn. De twee verwachten dat het uiteindelijk om miljoenen euro's zal gaan.