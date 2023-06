Bewoners Oranjedorp: nieuw distributiecentrum koopt inwoners af

Bedrijf koopt dorp af of speelt uit

Het bedrag dat Solidiam wil betalen aan de inwoners begon met 22.500 euro per huishouden, maar is inmiddels volgens bronnen opgehoogd naar 30.000 euro per huishouden. Voor dit bedrag zouden de inwoners hun bezwaren die zijn ingediend, moeten intrekken. Volgens een aantal ingewijden is één van de afspraken dat er niet met media gesproken gaat worden.

Volgens Solidiam-directeur Ronald Egger is er geen sprake van een 'unanimiteits-eis' dat iedereen in het dorp mee moet doen met de afkoopregeling en z'n bezwaar moet intrekken. Meerdere dorpsbewoners laten in een reactie weten dat die eis er in het begin wel degelijk geweest.

Inmiddels zou een aantal huishoudens het geld hebben aangenomen. Zo'n twee of drie huishoudens doen dit niet en door gaan met de bezwaarprocedure. "Je speelt een dorp tegen elkaar uit", concludeert inwoner Vos afkeurend. "Het dorp wordt gewoon verkocht."

"Bestemmingsplan staat het toe"

"Het bestemmingsplan staat de plannen voor het distributiecentrum toe", legt wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) uit. Er mag één groot gebouw komen van 14 meter hoog. Sterker nog, het mag zelfs 18 meter hoog worden, volgens Van der Weide.

Dorpsbewoners die hun bezwaren doorzetten bestrijden dat. Als je de toelichting van het bestemmingsplan leest, dan staat er volgens de inwoners dat daar een kavelgrote van 'circa 2 hectare' per bedrijf mag komen. Wat Solidiam wil bouwen is 10 hectare, zo'n twaalf voetbalvelden groot.

"Dat wordt voor de bewoners, en dus ook voor mij, een muur van bijna 400 meter lang en 14 meter hoog op 80 meter afstand. Dit gebouw is niet naar de letter en ook niet naar de geest van de Beheersverordening. Ik had nimmer kunnen vermoeden dat zo'n gebouw voor mijn huis gebouwd zou worden", schrijft één van de bezwaarmakers aan de gemeente.

Ingesloten door industrie en bedrijven

Daarnaast is een veelgehoorde kreet in het dorp: 'Dit bedrijf past daar niet'. Oranjedorp is aan de westzijde bijna helemaal ingesloten door industrie en bedrijven.

De vraag is dan ook: is de verkoop aan Solidiam een ambtelijk ongeluk of een bewuste keuze van het college van B&W? Het stuk land lag negentien jaar braak en de verkoop is niet ongunstig voor het huishoudboekje van Emmen. De gemeente krijgt ruim 5 miljoen euro voor de grond.