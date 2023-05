Theodoor V. vertelde hulpverleners dat hij het leven van twintigtal patiënten voortijdig beëindigde

De politie startte op 9 maart 2023 een onderzoek naar aanleiding van een melding van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Vier dagen ervoor deed het ziekenhuis ook aangifte. Het ziekenhuis deed aangifte vanwege een brief die het had ontvangen van een zorgorganisatie uit Drenthe. Desgevraagd bevestigt het OM dat de tip van GGZ Drenthe komt.

De zorgorganisatie gaat in de gestuurde brief richting het WZA in op een aantal gesprekken die Theodoor V. voerde met meerdere hulpverleners. Daarin gaf hij aan dat hij als longverpleegkundige in het WZA tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig heeft beëindigd. Dit dus zonder medeweten van een arts.