Een prima 2019 voor Drents Museum in Assen

Met ruim 170.000 bezoekers, goedbezochte tentoonstellingen, prijzen én een positief financieel resultaat kan het Drents Museum in Assen terugkijken op een 'prima 2019'. 'Absoluut hoogtepunt' van het jaar was toch wel de aankoop van het 'Onkruidverbrandertje' (1883) van Vincent van Gogh, aldus het museum.

Van Italiaanse schilderijen tot Drentse wereldkampioen

Dit jaar bood het Drents Museum verschillende tentoonstellingen aan. Zo liep van 2 juni tot en met 3 november 'Sprezzatura: Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-1910). Om de tentoonstelling onder de aandacht te brengen werd er een namaak van de Venetiaanse Rialtobrug aan de Kop van de Vaart geplaatst. De tentoonstelling trok 76.000 bezoekers en werd door het publiek gewaardeerd met een 9,1.

Ook de tentoonstelling over Egbert Streuer, de Drentse oud-wereldkampioen zijspan, werd goed bezocht. Ongeveer 30.000 mensen zagen deze tentoonstelling, die van 10 februari tot en met 1 september liep.

Prijzen en andere hoogtepunten

Voor de tentoonstelling 'Iran - Bakermat van de beschaving' ontving het Drents Museum verschillende prijzen: de Youniversal Award van de prestigieuze Global Fine Art Awards en de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2019. Ook werd de tentoonstelling genomineerd voor de Campagne Award van Cultuur Marketing Awards 2019.

Op 14 november werd bekend dat het Drents Museum samen met het Van Gogh Museum in Amsterdam het schilderij 'Onkruid verbrandende boer (1883)' had gekocht. Het museum noemt dit het 'absolute hoogtepunt' van dit jaar. Het schilderij dateert uit de 'Drentse periode' van Van Gogh. Het werk, dat voor 2,8 miljoen euro gekocht werd, is te zien in de tentoonstelling 'Barbizon van het Noorden', die nog tot en met 22 maart 2020 te zien is.

Vooruitblik

Voor 2020 staan er in ieder geval al drie tentoonstellingen gepland. Van 19 januari tot en met 3 mei is er de tentoonstelling 'Saison' van de hedendaagse kunstenaar David Schnell uit Duitsland. Vanaf 12 april kunnen bezoekers onder andere een unieke relikwie van de Ark van Noach bewonderen in de archeologietentoonstelling 'In de ban van Ararat - Schatten uit het oude Armenië'. De tentoonstelling 'Viva la Frida!' met kunst en persoonlijke voorwerpen van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo zal te zien zijn vanaf 11 oktober.

