Bejaarde hennepverdachte langer vast

Dat laatste is één van de redenen dat de rechtbank zijn voorarrest opnieuw verlengde. De rechtbank vindt het belangrijk dat de reclassering advies uitbrengt over de mogelijkheden om de Assenaar onder voorwaarden naar huis te laten gaan, maar die weigert. "De reclassering mag niet in mijn buurt komen. Ik heb ze één keer meegemaakt en toen hebben ze me heel slecht behandeld", legde de bejaarde verdachte uit.

Softdrugshandel

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het bezit van een hennepkwekerij met achthonderd planten in Grootegast, die tussen juni 2016 en januari dit jaar in werking was. Ook zou hij betrokken zijn bij een kwekerij met ongeveer honderd hennepplanten aan de Kerspellaan in Assen en bij een growshop aan de Amerikaweg in de Drentse hoofdstad. Growshops, waar producten voor het telen van hennep te koop zijn, zijn sinds 2015 verboden in ons land.

Toen de man werd opgepakt, bleek hij ook een pistool te hebben. "Grootschalige softdrugshandel plus een pistool is een dodelijke combinatie", aldus de officier van justitie. Dat de man niet vrijkomt, heeft ook met het wapenbezit te maken en dat hij een lang strafblad heeft, waar ernstige delicten op staan.

Zes verdachten

De andere vijf verdachten in de zaak, onder wie en 59-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Assen, zijn allemaal al eerder vrijgelaten. Op 19 maart is bij de Asser rechtbank een regiezitting, waarop alle advocaten onderzoekwensen kunnen indienen.

