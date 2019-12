FC Emmen in 2019: Thuis 31 punten, uit 8; Michael de Leeuw topschutter

Michael de Leeuw is de topschutter van FC Emmen in 2019 (foto: Hollandse Hoogte/Cor Lasker)

FC Emmen sloot gisteravond kalenderjaar 2019 af in mineur. De Drentse club verloor bij FC Groningen met 2-0. Op basis van de statistieken in het afgelopen jaar misschien wel een logische nederlaag, want van de 18 wedstrijden op vreemde bodem gingen er 14 verloren.

In totaal veroverde Emmen op vreemde bodem slechts 8 punten in het afgelopen jaar. Er werd gewonnen bij VVV (2-3 op 26 januari) en Willem II (2-3 op 12 mei) en tegen NAC (1-1 op 12 april) en onlangs tegen RKC, waar de Drentse club diep in blessuretijd een 1-0 voorsprong uit handen gaf.

FC Emmen scoorde in de 18 uitduels in 2019 twaalf keer en incasseerde 47 goals.

17 duels 31 punten in de eigen Oude Meerdijk

Thuis heeft FC Emmen een prima balans in het afgelopen jaar. In de 17 duels op de Oude Meerdijk pakte Emmen 31 punten. De doelcijfers in thuisduels is ook positief: 29 voor en 23 tegen. Emmen won voor eigen publiek 7 keer, speelde vier keer gelijk en leed zes nederlagen.

In alle 35 competitieduels in 2019 verzamelde Emmen 39 punten. De formatie van trainer Dick Lukkien scoorde in die 35 duels 41 keer en kreeg er 70 om de oren.

De Leeuw topschutter

Michael de Leeuw is topschutter van de huidige nummer 14 van de eredivisie. De aanvaller die in de winterstop van vorig seizoen de gelederen kwam versterken scoorde het afgelopen jaar 9 keer. Hij bleef daarmee Slagveer (4 goals) en Peña (3 goals) voor. Negen spelers scoorden twee keer (Arias, Pedersen, Bannink, Braken, Chacon, Cavlan, Veendorp, Laursen en Kolar). De overige treffers werden gemaakt door Jansen, Niemeijer, Ben Moussa, Bakker, Bijl en De Vos. De overgebleven treffers waren eigen goals.