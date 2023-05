Dit moet je weten over het Asser Bevrijdingsfestival

Wie treden op? Hoe kom ik bij het terrein en weer thuis? En moet een zonnebril mee of juist een poncho? Alles wat je vandaag moet weten over het Bevrijdingsfestival in Assen zetten we op een rij.

De verwachting is dat het gebied rond de Baggelhuizerplas volstroomt met tienduizenden festivalbezoekers. Het terrein is in vergelijking met voorgaande jaren iets grootser opgezet. Zo is er aan de zuidkant van het terrein een extra ingang, waardoor de organisatie meer mensen kwijt kan.

De opening

Oud-voetballer Evgeniy Levchenko opent het festival. Dat doet hij rond 13.30 uur. Ook geeft de oud-speler van onder meer FC Groningen een vrijheidscollege in de Bonte Wever. In dat speciale college spreekt Levchenko over de oorlog in zijn geboorteland Oekraïne. Hij is geboren in Kostjantynivka in de oblast Donetsk in dat land.

De artiesten