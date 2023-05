'Drentse' film Grenzeloos Verraad trekt tienduizend bioscoopbezoekers

De oorlogsfilm Grenzeloos Verraad heeft binnen vijf weken meer dan 10.000 bezoekers naar de bioscoopzaal getrokken. Met het doorbreken van die bezoekersgrens is de zogeheten kristallen status bereikt.

Grenzeloos Verraad is een grotendeels door Drentse filmmakers in Noordoost-Nederland gemaakte Tweede Wereldoorlogfilm over de verknipte hoge Duitse officier Ludwig Mengelberg, die klem zit tussen vaderlandsliefde, plichtsbesef, gewetensnood en de liefde. Na een aantal incidenten besluit hij zijn eigen leven te wagen voor een groepje onderduikers in Drenthe.

Operation Amerherst

De film speelt zich af in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog tijdens Operation Amerherst. Aan deze veldslag namen 700 Franse parachutisten deel die het opnamen tegen 12.000 Duitse militairen in Noordoost-Nederland. Overal in Drenthe en Groningen staan verzetsmonumenten die herinneren aan degenen die in hun strijd voor vrede en veiligheid het leven lieten.

"Amerherst is eigenlijk nooit in de publiciteit geweest terwijl deze slag zeer bepalend was voor de snelle bevrijding van dit gebied", schrijft Zuidoost Drenthe Film (ZOD).