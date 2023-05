Herdenken in Westerveld begint in Doldersum waar zeven jongemannen werden doodgeschoten

Midden op het Doldersummerveld herdenken nabestaanden en omwonenden zeven jongemannen die werden neergeschoten door de bezetters. In september 1944 ontsnapten zij uit arbeidskamp Vledder en verstopten zich in een hol op het veld. Toen dat de volgende dag werd ontdekt door de Sicherheitsdienst werden zeven van hen neergeschoten. Zes overleden ter plekke; een werd voor dood aangezien maar overleefde.

Bij de herdenking staan dit jaar meer kransen dan normaal. Hier staan nu ook de kransen die later bij andere herdenkingsplekken in de gemeente Westerveld gebruikt worden. Een idee van burgemeester Rikus Jager om de herdenkingen meer samen te brengen, bevestigt Maarten Matser van de stichting Monument Doldersum. "Doldersum is een klein monument in die grote zee van monumenten en daar zou het mooi kunnen, omdat wij het altijd om 12:00 uur doen."