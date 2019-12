Dick Lukkien blikt terug op eerste seizoenshelft: 'We hadden hoger moeten staan'

Waar dat 'uitsyndroom' vandaan komt, weet Lukkien niet. "Maar we zijn niet in staat om een soort ondergrens te hebben", zegt hij in de FC Emmen Podcast van RTV Drenthe. "We zijn niet altijd winnaars. Dat moet er na de winterstop in geramd worden, om niet in de problemen te komen. We staan waar we staan, maar ik vind dat we met onze kwaliteiten twee plekken hoger moeten staan."

'De batterij moet snel weer vol'

Lukkien wijst onder meer naar de wedstrijden tegen RKC en Feyenoord, waar Emmen beide keren in de slotfase de overwinning verspeelde. "Als je in die wedstrijden beter bij de les was gebleven, had je nu vier punten meer gehad. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we zijn wel op de goede weg. Ik houd mij ook vast aan wat ik op de trainingen zie", aldus de trainer.

De veertiende plek wringt dus een klein beetje, hoewel Lukkien vindt dat achttien uit achttien niet slecht is. "We zijn nu met zeven clubs die naar de onderste drie plekken moeten kijken", weet hij. "Dat had anders gekund, maar het is niet reëel om te zeggen dat het ook anders had gemoeten. Je moet niet onderschatten wat het met onze spelers doet, om elke week op de toppen van je kunnen te spelen. De winterstop is nu dus wel fijn, maar de batterij moet snel weer vol."

'Peña en Laursen moeten meer brengen'

FC Emmen verwelkomde afgelopen zomer maar liefst vijftien nieuwe spelers. Volgens Lukkien rendeert niet elke aankoop even goed, maar kost het ook veel tijd om iedereen in te passen. "Ik vind Michaël Heylen een goede aankoop, net als Miguel Araujo en Sergio Peña. Nicolai Laursen is nog te wisselvallig, maar heeft veel potentie." Dat geldt volgens Lukkien ook voor Marko Kolar. "Hij is nog wat ongelukkig, maar ook bij hem zie je kwaliteit. Tegen PSV en Sparta speelde hij bijvoorbeeld goed. Ik ben nog niet tevreden, maar hij gaat Emmen wel verder helpen."

In de tweede seizoenshelft verwacht Lukkien vooral meer van Peña en Laursen. "Als de trainer een plek in de as van het elftal voor je zoekt, dan moet je presteren", doelt Lukkien op Peña. "Hij moet meer brengen dan voor de winterstop. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Naarmate het seizoen vordert, moet je beter worden."

Laursen krijgt van de buitenwacht nog weleens de nodige kritiek. Volgens Lukkien is die kritiek niet altijd terecht. "Hij heeft misschien de houding dat het hem geen klote interesseert, maar hij wil elke dag beter worden. We zijn FC Emmen, we moeten natuurlijk nooit vergeten waar we vandaan komen. We moeten ook niet denken dat we kant-en-klare spelers hebben. Die moeten we ook ontwikkelen."

'Wees geduldig met jeugdige spelers'

Vooral bij jonge spelers is geduld dus vaak het sleutelwoord, weet Lukkien. "Ik kan mij Luis Suárez nog herinneren", vertelt hij. "Die zag ik zijn eerste wedstrijd met het tweede van FC Groningen spelen tegen Veendam. Hij raakte geen pepernoot. Later zat Virgil van Dijk ook op de bank bij het tweede. Geef jeugdige spelers de kans." FC Emmen mist bovendien ook sterkhouders als Anco Jansen en Nick Bakker. Lukkien hoopt snel weer te beschikken over beide spelers, maar wanneer dat is weet hij niet. Hoewel Jansen naar verwachting nog wel wat wedstrijden gaat spelen, is de kans op volledig herstel minimaal.

Voor Lukkien zijn Michael de Leeuw en Glenn Bijl de beste spelers van de eerste seizoenshelft. "De Leeuw is de ultieme teamplayer", vindt hij. "Maar Glenn speelt ook geweldig. Toch heeft ook hij wat probleempjes. Zo pakt hij nog te veel kaarten. Als hij dat in toom houdt, kan hij voor heel veel eredivisieclubs een meerwaarde zijn."

Gaat Emmen de transfermarkt op?

De kans dat Emmen in de winterstop nog de transfermarkt opgaat, is niet heel groot. "Je kijkt natuurlijk altijd om je heen, maar ik ben wel tevreden. Dit is de groep waar we het mee gaan doen. Als het langer duurt, voordat Anco fit is, hoop je dat er een soortgelijke speler bij kan komen. Maar we snappen ook dat dat lastig is."

Spelers die na afgelopen seizoen vertrokken, zoals Hilal Ben Moussa en Caner Cavlan, komen bij hun nieuwe clubs nauwelijks aan spelen toe. Zijn dat geen opties voor Emmen? Hoofd scouting Jan Korte laat weten daar open voor te staan, maar dat Emmen in eerste instantie niet kijkt naar nieuwe spelers. Uitgaande transfers worden ook niet uitgesloten, maar volgens Korte wordt hij nog niet platgebeld door zaakwaarnemers. "Bovendien denk ik dat je er qua selectie kwalitatief op vooruit bent gegaan ten opzichte van vorig jaar. Als collectief moet het alleen in uitwedstrijden wel beter."

Handhaving

Als FC Emmen in de resterende zestien wedstrijden gemiddeld één punt per wedstrijd pakt, denkt Lukkien dat handhaving in de eredivisie gaat lukken. "Ik verwacht ook voor komend jaar dat we ons blijven ontwikkelen", legt hij uit. "Dan ga je ook makkelijker punten pakken. We willen ons sneller dan vorig jaar veilig spelen. Dat is van levensbelang en zou ook weer een knappe prestatie zijn."

Volgens Lukkien kan de club dan ook verder bouwen aan de toekomst. "Dan kunnen we ook voor een nieuw stadion gaan. Dat is gewoon heel belangrijk." Over hoe dat financieel allemaal moet, wil de trainer het niet hebben. "Ik ga over corners en vrije ballen", lacht hij. Ook wil Lukkien - die nog een contract heeft tot na het seizoen 2020/2021 - nog niet te veel over zijn eigen toekomst speculeren. "Ik vind het not done om nu over je ambitie te praten. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Natuurlijk ben ik ambitieus en wil ik mij ook ontwikkelen, maar dat gaat nu hand in hand bij FC Emmen", aldus Lukkien.

Paul Weerman, Antoine van der Linden, Dick Lukkien, Dick Heuvelman en Jan Korte samen met het RTV Drenthe-panel (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Lees ook: