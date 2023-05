Het is vandaag precies 78 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de bezette Duitsers. Bijna 38.000 Drenten, die de bevrijding meemaakten, zijn nog in leven.

Het aantal nog in leven zijnde Drenten dat de oorlog heeft meegemaakt is zo'n 7,9 procent van alle Drenten. Drenthe zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 6,2 procent. Naar schatting maakten bijna 1,1 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn de bevrijding in 1945 mee.