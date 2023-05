Zaak Theodoor V. aan het licht na doorbreken beroepsgeheim, wanneer mag een hulpverlener dit doen?

Er is meer duidelijkheid over hoe de zaak rondom verpleegkundige Theodoor V. aan het rollen is gekomen. Tijdens gesprekken met hulpverleners van GGZ Drenthe vertelde de 31-jarige man uit Veenhuizen het leven van een twintigtal coronapatiënten voortijdig heeft beëindigd.

Het was uiteindelijk de GGZ-instelling die bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) aanklopte met dit verhaal.

Beroepsgeheim

En dat is gerust een uitzonderlijke situatie te noemen, want hulpverleners in de GGZ hebben te maken met een beroepsgeheim. En dat is een groot goed dat niet zomaar geschonden wordt. Dit zodat een cliënt zich veilig voelt om zijn of haar verhaal zonder belemmering te kunnen vertellen.

Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) betekent het beroepsgeheim dat 'je moet zwijgen over alles wat je bij de uitoefening van je beroep als arts over de patiënt te weten bent gekomen.'

'Het beroepsgeheim zorgt voor een vrije toegang tot de zorg en is bedoeld om de patiënt en de samenleving te beschermen', valt verder te lezen.

Schenden

Toch zijn er situaties waarin een hulpverlener het beroepsgeheim mag schenden. Natuurlijk als de patiënt hier toestemming voor geeft, maar ook als je als arts voelt dat er een gevaarlijke situatie ontstaat voor anderen wanneer je niets doet met de informatie die je hoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kindermishandeling. Het is dan aan de arts om zelf een ethische afweging te maken.

Toch melden

GGZ Drenthe laat in een reactie aan RTV Drenthe weten niet op de zaak van Theodoor V. in te kunnen gaan. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt wel iets meer over het hoe en waarom de zorginstelling uiteindelijk toch een melding over de gesprekken met V. heeft gemaakt bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

"Zijn uitlatingen werden dusdanig serieus opgevat door de zorgorganisatie dat zij hebben besloten om, na uitvoerig collegiaal beraad en het inwinnen van zowel intern als extern juridisch advies, de geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het WZA", aldus het OM.