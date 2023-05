Praten met hulpverleners over doden patiënten geen bekentenis: OM staat voor 'monsterklus'

Het klinkt heel logisch: verpleegkundige Theodoor V. vertelt naar eigen zeggen aan hulpverleners over een twintigtal patiënten die hij tijdens de coronaperiode heeft gedood, om ze zo vroegtijdig uit hun lijden te verlossen. En dus heeft hij als het ware bekend iets strafbaars te hebben gedaan en kan hij veroordeeld worden door de rechter.

Maar zo simpel is het niet, laat het Openbaar Ministerie weten. "In het strafrecht geldt: alleen een verklaring van een verdachte is nooit voldoende om iemand te veroordelen", legt persofficier Jan Hoekman uit.

Monsterklus

En dus is het Openbaar Ministerie volle bak bezig met het onderzoek naar het doen en laten van de verdachte verpleegkundige in de periode tussen maart 2020 en mei 2022. "Een monsterklus", noemt de persofficier het zelf. "Maar we zijn erop toegerust. Want uiteindelijk moeten en willen we duidelijkheid verschaffen aan alle betrokkenen."

"Het feit dat hij het tegen een hulpverlener heeft gezegd, wil nog niet zeggen dat het waar is. Het bewijsmateriaal dat we nu zoeken moet zijn verklaringen ondersteunen." Hoekman noemt dat onderzoek best ingewikkeld. "We horen in eerste instantie collega's, naasten van overleden mensen en natuurlijk de verdachte zelf", legt hij uit.

"En ook kijken we in de dossiers van mensen die in de coronaperiode zijn overleden, toen hij werkte in het ziekenhuis. Of we daarin aanwijzingen kunnen vinden dat wat de verdachte zegt ook klopt."

Een andere optie is toxicologisch onderzoek, maar dat zou betekenen dat mogelijke slachtoffers van V. opgegraven moeten worden. "Theoretisch is het niet te laat voor een toxicologisch onderzoek. Maar op dit moment geeft het onderzoek daar geen aanleiding toe. Het is ook niet waarschijnlijk dat we dat gaan doen, maar ook niet helemaal uitgesloten."

Beroepsgeheim GGZ

Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de 31-jarige verpleegkundige uit Veenhuizen minstens dertig dagen langer vast blijft zitten. Dit vanwege de serieuze verdenkingen aan het adres van V..

Het balletje komt aan het rollen nadat Theodoor V. met meerdere hulpverleners van GGZ Drenthe praat over dat hij het leven van een twintigtal patiënten vroegtijdig beëindigde, omdat ze in zijn ogen ondragelijk leden.

De hulpverleners worstelen met de vraag of ze hun beroepsgeheim moeten schenden en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen moeten inlichten over V.'s verhalen. "Ze hebben daar goed over nagedacht, advies ingewonnen en uiteindelijk besloten dat dit een zodanige mededeling was dat ze hun geheimhoudingsplicht moesten doorbreken", vertelt persofficier Hoekman.

Arrestatie

Nadat het WZA de informatie binnenkrijgt, doet het aangifte. Op 17 april arresteert de politie Theodoor V. en start het OM een onderzoek. De verpleegkundige wordt meerdere keren verhoord, net als collega's en naasten van mogelijke patiënten die om het leven zijn gebracht.

Ook zijn deskundigen op dit moment bezig met onderzoek naar dossiers en de vraag of daarin aanwijzingen staan over dat wat de verdachte heeft verklaard ook echt het geval is. Of dit alles uiteindelijk tot een bewijsbare zaak leidt, kan Hoekman nog niet zeggen.