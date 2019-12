Eerste adressen buitengebied Coevorden hebben glasvezel: 'Echt geweldig'

Een van de eersten met zo'n snelle interverbinding is Hans Habers in Gees. Sinds afgelopen vrijdag is hij aangesloten op glasvezel. "Super, echt geweldig. Je kan echt merken dat het sneller is."

Habers zit regelmatig achter zijn laptop, om bijvoorbeeld foto's te bewerken en te versturen. Ook bezoekt hij vaak verschillende weersites, om het weer in binnen- en buitenland in de gaten te houden. "Het is 'klik' en het is onmiddellijk in beeld. En ook filmpjes afdraaien gaat perfect."

Volgens Habers was dat voorheen wel anders. "De verbinding was wel prima, maar af en toe stagneerde het, dan hoopte het op, het was langzaam. Dan kon je bijvoorbeeld geen filmpje afspelen. Ik moest ook heel vaak de router uitzetten, om 'm als het ware opnieuw op te laden. Daar heb ik nu geen last meer van, dat is voorbij."

Een stukje glasvezel (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

De stad Coevorden had al glasvezel, maar dat gold niet voor de dorpen en het buitengebied van de gemeente. Het bewonersinitiatief Glasvezel Zuidenveld kreeg het uiteindelijk voor elkaar dat meer dan de helft van de potentiële glasvezeladressen zich inschreef voor een abonnement. Iedereen in het buitengebied van Coevorden kan gratis een glasvezelaansluiting krijgen, vervolgens kan gekozen worden uit twee providers: Trined en Tweak.

Een aannemer gaat nu door de gemeente om het glasvezelnetwerk aan te leggen. "We hebben het hele gebied onderverdeeld in subgebieden, omdat je natuurlijk niet de hele gemeente in één keer kunt aansluiten. Gees ligt in het eerste gebied en is dan ook als een van de eerste dorpen aangesloten", vertelt Marja Jonkers van Glasvezel Zuidenveld.

"Over elk gebied doen we ongeveer drie maanden. In totaal duurt het hele project twee jaar, dus in 2021 zijn we klaar. We liggen op dit moment prima op schema."

Planning De planning voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Coevorden ziet er zo uit: - aanleg gebied 1 (Gees, Geesbrug, Zwinderen, Oosterhesselen, buitengebied Wachtum) - mei 2019 tot januari 2020 - aanleg gebied 2 (Dalerpeel, Steenwijksmoer, gedeelte Coevorden, gedeelte Dalen) - augustus 2019 tot april 2020 - aanleg gebied 3 (Dalen, Dalerveen, Stieltjeskanaal, Vlieghuis, Padhuis) - januari 2020 tot juli 2020 - aanleg gebied 4 (Dalen, Wachtum, Holsloot) - november 2019 tot juli 2020 - aanleg gebied 5 (Sleen, Benneveld, Erm, Diphoorn, laatste adressen Oosterhesselen en Holsloot) - mei 2020 tot oktober 2020 - aanleg gebied 6 (Schoonoord, Noord-Sleen, 't Haantje, De Kiel, Wezuperbrug, Kibbelveen) - augustus 2020 tot februari 2021 - aanleg gebied 7 (Aalden, Meppen, Wezup, Zweeloo) - december 2020 tot juni 2021

