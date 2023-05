100 jaar Radio Malabar gevierd met amateurstation in Dwingeloo

Vandaag is het honderd jaar geleden dat de eerste berichten in morsetekens van Radio Malabar, in het voormalig Nederlands-Indië, bij Radio Kootwijk in Nederland werden ontvangen. Een historische gebeurtenis, met een Drentse tint. Want bij Astron, het Nederlands instituut voor radioastronomie in Dwingeloo, wordt het jubileum gevierd met een tijdelijk amateurradiostation.

Het is tegenwoordig door het videobellen bijna niet meer voor te stellen, maar vroeger was het onmogelijk om directe communicatie tussen verschillende werelddelen voor elkaar te krijgen. Op 5 mei 1923 kwam daar verandering in. Toen konden er via de 'lange golf' berichten gestuurd worden naar overzeese gebieden. Dat ging destijds nog via morsetekens.

Kostbare telegrammen

"Het is een hele happening geweest in Malabar (bij Bandoeng, red.), op eiland Java", vertelt Nico Ebbendorf van Astron in Dwingeloo. "Daar, in de jungle, werd een radiostation met een golflengte van 18 kilometer en 2400 kilowatt uit de grond gestampt. Er was helemaal niets, dus ook de energie moest ernaartoe gebracht worden."

Het ging in eerste instantie vooral om rijksberichten die de zee over gingen, vervolgt Ebbendorf. "Later werden telegrammen gestuurd. Die waren behoorlijk kostbaar, zo'n 30 gulden. Dat was in 1923 een stevig bedrag."

Historische woorden

In Nederland stond het zendgebouw in Radio Kootwijk (Gelderland). Omdat voor de ontvangst van de signalen een wijde open ruimte nodig was, werd een plek midden op de Veluwe uitgezocht. Voor werknemers van het zendgebouw werden onder meer huizen en een watertoren gebouwd. Die vormden het dorp Radio Kootwijk. Nadat in 1923 de eerste langegolfberichten waren ontvangen, volgde in 1929 de radiotelefoondienst. Die nam koningin-moeder Emma in gebruik met de historische woorden "Hallo Bandoeng, hoort u mij?"

Astron is in de jaren vijftig als 'Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg' begonnen op het terrein van Radio Kootwijk. Vanwege de link die Astron met Kootwijk heeft, wordt door het instituut vandaag stilgestaan bij deze historische vorm van communicatie. Er is vandaag een tijdelijk amateurradiostation in Dwingeloo en voor dit station worden enkele antennes opgesteld nabij de bekende radiotelescoop.

"Op de korte golf hebben we een aantal zendontvangstsystemen gemaakt", zegt Ebbendorf. "Dat doen we op een amateurfrequentie, waar we een licentie voor hebben. Vervolgens communiceren we in morsetekens en via telefonieverbindingen. Zo hopen we verbinding te maken met radioamateurs over de hele wereld, en hopelijk ook in het voormalig Nederlands-Indië.

Demonstraties