Serious Request in Drenthe: estafettewandeling op klompen

Onderweg zijn er allerlei acties om geld in te zamelen voor slachtoffers van mensenhandel. Gisteravond kwamen Eva Koreman en Frank van de Lende vanuit Ommen aan in Zuidwolde. Onder massale belangstelling wandelden de dj's het dorp in. Daar namen Herman Hofman en Sander Hoogendoorn het stokje over, zij liepen via onder andere Ten Arlo, Hoogeveen en Stuifzand naar Pesse.

Klompen

Onderweg naar Pesse konden Hofman en Hoogendoorn rekenen op flink wat morele steun van een groep nachtbrakers. Samen met de radiopresentatoren liepen enkele tientallen mensen op klompen de etappe richting Pesse mee. Op de route hadden zich tal van met licht versierde trekkers opgesteld, om de route te markeren.

Vanuit Pesse was het dus blaren lopen geblazen voor Jorien Renkema, zij liep via Spier, Beilen en Eursinge naar Hooghalen. Deze ochtend trekt de stoet verder noordwaarts, om vanmiddag te eindigen op de Ossenmarkt in Groningen. De estafettewandeling begon vorige week woensdag.