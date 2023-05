Auto crasht bij De Punt, bestuurder op de loop

Bij De Punt is vanochtend iets voor zes uur een auto gecrasht. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht, hij werd even later aangehouden door de politie.

"Wij kregen een melding van een eenzijdig ongeval", zegt een politiewoordvoerder. De auto was tegen de vangrail gereden. "Toen we ter plaatse kwamen zagen we een man wegrennen. Die hebben we aangehouden. Hij zit nog vast."