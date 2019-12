Serious Request in Assen: 'Ik heb een ontstoken kleine teen'

"Het gaat best wel goed eigenlijk", vertelt 3FM-dj Frank van de Lende. "Maar ik zwalk af en toe, want ik heb een ontstoken kleine teen. Het is ook helemaal blauw onder de nagel, dus die gaat er nog wel afvallen. En ik heb een bloedblaar."

Mensenhandel

De dj's zamelen geld in voor slachtoffers van mensenhandel. Tijdens hun wandeltocht lopen af en toe ook mensen mee die daar slachtoffer van zijn geworden. "Dit pijntje valt daarbij in het niet." Volgens Van de Lende krijgen hij en zijn collega-dj's (onder wie Jorien Renkema uit Emmen) onderweg veel positieve reacties. "Mensen komen hun huizen uitgerend", zegt hij. "De gordijnen gaan open en kleine kindjes komen met hun jas over de pyjama naar buiten. Ze mochten nog even uit bed om een tientje in de collectebus te stoppen."

Bij het Drents Museum in Assen maakte de groep een tussenstop. Daar werden ze ontvangen door directeur Harry Tupan. Hij overhandigde de dj's een cheque ter waarde van 5.630 euro. Het museum zamelde dat bedrag in, onder meer door een kunstwerk van Saskia Boelsums te veilen. "Ik vind het echt hartverwarmend", aldus Boelsums. "Er wordt veel aandacht voor het onderwerp gevraagd, ik vind het echt geweldig."