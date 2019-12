Veel huismoeders geteld in Drenthe: 'Het is niet echt een schoonheid'

'Geen schoonheid'

In 2019 zijn er 300.000 waarnemingen van nachtvlinders doorgegeven aan De Vlinderstichting, het betreft in totaal 694 soorten. Na de huismoeder werden de gamma-uil en de kolibrievlinder het meest gezien, deze hadden ook de grootste verspreiding in Nederland. Ook Judith Bouma zag deze nachtvlinder vaak. Ze monitort al 17 jaar vlinders in het Fochteloërveen. "Vooral de rupsen zijn mooi, er zitten zulke mooie creaties tussen! Gekke, wonderlijke en kleurrijke. Ik ben ook stapelgek op nachtvlinders, maar de huismoeder, dat is niet echt een schoonheid."

De huismoeder, de meest waargenomen nachtvlinder (foto: Saxifraga/Peter Gergely)

Bouma: "Het is een hele algemene soort. Bruine vleugels, en als ze die opent zie je oranje. Ze komen graag op 'smeer' af. Het is een goedje dat we gebruiken bij het tellen, een mengsel van bijvoorbeeld alcohol, stroop, honing, suiker, banaan, ieder gebruikt z'n eigen geheime recept." De naam komt waarschijnlijk van het feit dat deze nachtvlinder vaak in huis zit. "De meeste nachtvlinders kom je overdag helemaal niet tegen", zegt Eef Arnolds, die onder andere nachtvlinders onderzoekt. "Zelfs hele opvallende en grote nachtvlinders zie je overdag niet, dan zitten ze op een schuilplaats. De huismoeder heeft de schuilplaats vaak binnen, in huis, vaak op de gordijnen."

Nachtvlinderatlas

Arnolds werkt samen met een groep vrijwilligers al drie jaar aan een Nachtvlinderatlas. Nog zeven jaar te gaan, dan moet het naslagwerk klaar zijn. "Er zijn zo'n negenhonderd grotere nachtvlinders in Nederland, daar focussen we ons op. In Drenthe komen er zo'n zeshonderd voor. De huismoeder is een bijzonder talrijke."

Er is nog geen atlas van de nachtvlinders in Drenthe en er zijn veel gebieden nog niet in kaart gebracht. "De atlas geeft inzicht in hoe het met de nachtvlinders gaat, welke soorten bescherming nodig hebben. Nachtvlinders hebben een belangrijke plek in de natuur, nachtzwaluwen eten ze bijvoorbeeld, en de rupsen van nachtvlinders zijn ook weer voedsel voor andere dieren."

Met een kerngroep van zo'n vijftien mensen wordt aan de atlas gewerkt, zij gaan geregeld op pad om 's nachts vlinders te tellen. Daarnaast komen er soms waarnemingen van anderen binnen en helpen vakantievierders wel eens mee door waarnemingen door te geven. "Drenthe is heel goed met atlassen, ze zijn er van vogels, van dagvlinders en paddenstoelen, deze hoort ook nog bij, maar het is wel een meerjarenplan."