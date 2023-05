Vrees voor grote uitbraak vogelgriep in De Onlanden tijdens broedseizoen

In natuurgebied De Onlanden is een groot aantal dode vogels aangetroffen, vermoedelijk slachtoffers van de vogelgriep. En dat is desastreus in het broedseizoen, vertelt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.

De vogelgriepepidemie is niet nieuw en waart al jarenlang rond. "Maar," zegt boswachter Zwiers bij RTV Noord , "we zien nu steeds meer dat het in kokmeeuwen en in sternkolonies zit. En in die kolonies, daar zitten duizenden vogels bij elkaar. Als het daar eenmaal inslaat, slaat het letterlijk in als een bom."

'Helemaal mis'

"We zijn nu met een man of vier op pad in De Onlanden om met kano's dat gebied door te komen om te kijken wat de situatie is, maar we zijn wel bang dat het helemaal mis is", zegt Zwiers over de werkwijze in het natuurgebied in Noord-Drenthe en Groningen.

Er zitten zo'n 800 broedparen van kokmeeuwen in het gebied, 1.600 vogels bij elkaar. Zwiers: "Als het daar inslaat, dan gaat dertig tot misschien wel vijftig procent van zo'n populatie eraan. Dus dan heb je het over 800 tot 1.000 beesten, minstens."

Uitwerking op alle vogels

"Het problematische van die vogelgriep: wij zien dat het eigenlijk op alle soorten vogels wel zijn uitwerking heeft. En het lijkt ook steeds meer op vossen, marters en otters toe te slaan. Dan is de stap naar de mens ook niet heel groot meer. Dus het is wel spannend, die vogelgriep", aldus de boswachter.

Het broedseizoen maakt het extra gevaarlijk. "Ja, die kokmeeuwen kruipen nu massaal bij elkaar. En die lijken nog een paar meter uit elkaar te zitten, maar bijvoorbeeld sternkolonies, die zitten echt snavel aan snavel. Die beesten zijn zo besmet."

Weg naar de mens

"We weten hoe het zich ontwikkelt. Zo'n virus muteert zich en uiteindelijk vindt het een weg naar de mens. We hebben ook al een paar gevallen in de wereld gezien waarin dat gebeurd is. Wij gaan ook in volledige bescherming dat gebied in, dus mondkapjes, brillen, witte pakken, handschoenen het is wel wat."