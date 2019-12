Wat is er in Drenthe te doen tijdens Kerst?

In Emmer-Compascuum is een kerststaltentoonstelling (foto: Pixabay)

Kerstavond

Vanavond zijn er verschillende plekken waar je naartoe kan gaan voor gezelligheid, bezinning of beide. In de verschillende kerken wordt de traditionele late nachtmis gevierd, maar ook op andere plaatsen is er aandacht voor het kerstverhaal.

Zo kun je bij de schaapskooi op het Balloërveld terecht voor de traditionele Herderstocht. Voor het twintigste jaar wordt deze interactieve tocht over de hei georganiseerd. Je wandelt een verlichte route van 2,5 kilometer over het Balloërveld en onderweg wordt door verschillende personages het kerstverhaal verteld. De start is tussen 17:00 en 20:00 uur bij de schaapskooi in Balloo.

Heb je eigenlijk niet zo veel met het christelijke kerstverhaal? Dan ben je op de kunstijsbaan op het Koopmansplein in Assen misschien beter op je plek. Daar is vanavond de tweede editie van 'Kerst voor ongelovigen'. Een kerstbijeenkomst voor iedereen, georganiseerd door stadspredikant Bert Altena. Er wordt niet gebeden, er worden geen kerkelijke liedjes gespeeld, wél is er veel muziek van onder andere singer-songwriter Nathan Greene.

Eerste Kerstdag

Eerste Kerstdag is bij uitstek geschikt om cultuur te snuiven. In het Drents Museum kun je de tentoonstelling Barbizon van het Noorden bekijken. Wil je het eens iets anders aanpakken, informeer dan aan de balie naar de familieroute. In welk schilderij zou jij wel een tijdje willen wonen? Weet jij wat 'mieghommels en 'swalvies' zijn? Welk schilderij in de tentoonstelling vind jij het mooist? En welk lied past het best bij de Drentse Madonna? De familieroute is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de acht en de veertien jaar oud. En vergeet ook vooral niet de nieuwste Van Gogh te bekijken.

In Emmer-Compascuum kun je naar de kerststal-tentoonstelling in de Rooms-Katholieke Willehaduskerk. Kerststallen in alle formaten, van groot tot klein, vertellen het kerstverhaal. Dit jaar is er ook een bijzondere stal te zien waar veel mensen hebben meegewerkt: een gehaakte kerststal. De tentoonstelling is te zien van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Tweede Kerstdag

Na het Kerstdiner van Eerste Kerstdag is een beetje beweging misschien niet overbodig. Dus hop hop, in de benen, en wandelen met die hap! Dat kan onder andere bij Museum de Wemme in Zuidwolde, met een speciale 'Kerstkilo's eraf wandeling'. De vrijwilligers van Stichting Promotie Zuidwolde en Museum De Wemme hebben twee prachtige routes uitgezet, van 5 en 10 kilometer. De wandeling gaat over mooie bos- en zandpaden en kleine weggetjes rondom Zuidwolde. De routes zijn niet geschikt voor scootmobielen. De 5 km is wel goed te doen met rollators en kinderwagens.

Bij het dierenpark Wildlands in Emmen kun je terecht voor Wildnights, een speciale avondprogrammering in de dierentuin. Mooi winters en sprookjesachtig verlicht kun je de dierentuin verkennen op een andere manier dan wanneer je er overdag komt.

Wildnights in Wildlands Emmen

In het speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden kun je op Tweede Kerstdag zelf pannenkoekjes bakken. De kinderen mogen, gehuld in een bakkersschort, zelf op antieke fornuisjes aan de slag met de koekenpan. De baksels worden geserveerd op bordjes van oude kinderserviesjes en besmeerd met jam, poedersuiker of stroop. Naast het bakken van de pannenkoeken is er nog veel meer te beleven in het vijftig jaar oude speelgoedmuseum.

En tot slot, heb je zin om lekker te gaan winkelen, maar geen zin om over de koppen te lopen op de woonboulevards en bij de tuincentra? Probeer dan eens je slag te slaan op de vlooienmarkt in Eelde. In de veilinghallen worden allerlei antieke en gebruikte spullen verkocht. Bovendien is er op Tweede Kerstdag een extra hal waarin een braderie is, waar ook nieuwe spullen worden verkocht.