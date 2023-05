Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam langer dicht in Van Gogh-jaar: 'Heel jammer'

Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord is ook deze zomer nog gesloten. De verbouwing van het pand waar de kunstschilder enige tijd verbleef, loopt vertraging op. Dit betekent dat het Van Gogh Huis in het Vincent van Gogh-jaar grotendeels gesloten is.

De stichting achter het Van Gogh Huis had gehoopt in eerste instantie halverwege juni open te kunnen, maar dat gaat niet lukken. "Het is een samenloop van omstandigheden", zegt voorzitter Heily Stoel. De stichting koerst nu op eind september. "Maar dat is echt niet te zeggen. Het is heel erg jammer."

Het is volgens het programma van het Van Gogh-jaar wel de bedoeling dat er in oktober en november lezingen worden gegeven in het verbouwde Van Gogh Huis.

Kamertje

Het is dit jaar precies 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh het zuidoosten van Drenthe aandeed. In het najaar van 1883 verbleef hij enkele maanden in het toenmalige logement Scholte. Het hagelwitte pand is nog grotendeels in oorspronkelijke staat te vinden langs de Verlengde Vaart in Veenoord. Op de bovenverdieping betrok de kunstenaar een kamertje van waaruit hij woonde en werkte.

Het Van Gogh Huis vertelt al ruim twintig jaar over het verblijf van de wereldberoemde kunstenaar in Zuidoost-Drenthe. Tot begin dit jaar gebeurde dat met tekst, foto's en afbeeldingen. Straks stappen bezoekers zijn verhaal binnen door middel van technische en audiovisuele toepassingen.

Failliete bouwgroep