Dit zijn de Drentse nominaties van het Popgala Noord

Tijdens het Popgala Noord van Eurosonic Noorderslag staat in zes categorieën de Noord-Nederlandse popcultuur onder de aandacht. Uit de genomineerden zal een vakjury de winnaars aanwijzen. Hannah Mae uit Emmen en Leon Moorman uit Barger-Compascuum kunnen winnen in de categorie 'beste talent'. Joost Dijkema uit Rolde is genomineerd in de categorie 'beste artiest'.

Niet alleen artiesten zijn genomineerd. Café de Amer in Amen en Het Podium in Hoogeveen kunnen winnen in de categorie 'beste podium'. Mertens AVR uit Eelde kan tot beste technische leverancier worden uitgeroepen en in de categorie 'beste festival' maakt het FestiValderAa in Schipborg kans op een prijs.

Publieksprijs

Het publiek kon ook iemand voordragen voor een prijs, met als voorwaarde dat die persoon dit jaar een verschil heeft gemaakt en een link heeft met Noord-Nederland. Onder meer Alja Kleine van Het Podium en Chris Mertens van Mertens AVR zijn genomineerd voor de publieksprijs 'collega van het jaar'.

De prijsuitreiking is op 14 januari 2020 in het Grand Theatre in Groningen. Isa Zwart uit Emmen en het Meppeler bedrijf InterStage BV vielen vorig jaar in de prijzen.

Voor een complete lijst van de 28 genomineerden, klik hier.