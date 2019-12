Politie staakt onderzoek gewapende overval Drouwenerveen

Op zondag 10 februari van dit jaar drongen drie mannen met geweld een woning binnen. De 39-jarige bewoner raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Tijdens de overval was ook een 4-jarig kind in huis aanwezig. Dat bleef ongedeerd.

De politie zette een groot rechercheteam op de zaak. Nadat er in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht was geweest voor de zaak, kwamen vijftien tips binnen. Geen daarvan leidde dus naar de daders. Vorige maand werd een verdachte aangehouden, maar er was onvoldoende bewijs om diegene langer als verdachte te zien.

'Heel zuur'

"Alle informatie die we hebben is uitgerechercheerd", zegt een politiewoordvoerder. "Dat heeft er niet toe geleid dat we zicht hebben op iemand die het gedaan heeft. Dat is heel zuur voor de aangever."

Mocht er nieuwe informatie over de zaak bekend worden, zegt de politie het onderzoek snel weer te kunnen oppakken. "Het kan zijn dat iemand zich verspreekt, of toch wroeging krijgt dat hij informatie niet heeft gedeeld en alsnog naar de politie stapt", zegt de woordvoerder. "Dat kan jaren later zijn, maar wij hopen dat zoiets snel gebeurt. Dan kan het onderzoek weer worden opgepakt."

