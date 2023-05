Hectares zwartgeblakerde heide na grote brand De Paaskamp, speciaal brandweerteam blust na

Een speciaal team van de brandweer heeft vandaag honderden smeulende brandhaardjes in natuurgebied De Paaskamp bij Witten gedoofd. Overdag is de schade aan de natuur goed te zien. Een gebied van naar schatting zes tot acht hectare is volledig zwartgeblakerd.

De zogenoemde Handcrew uit Overijssel kwam vanochtend naar Drenthe. Dat gebeurde op advies van de landelijk adviseur natuurbrand. "De handcrew is een team van 20 brandweermensen die met handgereedschappen te voet het veld in gaan", legt teamleider Adriaan ter Huurne uit.

"Dus overal waar voertuigen niet kunnen komen, komen wij om in dit geval de hotspots, waar het nog smeult in de grond, te bestrijden en uit te maken."

Zeer grote brand

Rond middernacht brak er brand in het gebied uit. Het gaat om een defensieterrein waar geen schietoefeningen worden gehouden. De brandweer schaalde al snel op, zodat er meerdere eenheden naar Witten kwamen. Er werd een NL Alert uitgegeven vanwege de vrijkomende rook. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan.

"Het gebied waar we staan is een mix van heide en veen. Hier kunnen geen voertuigen inkomen", zegt Ter Huurne, terwijl hij tussen de verbrande heideplanten staat. Het hoge waterpeil in het gebied is volgens de brandweer een geluk bij een ongeluk. Daardoor kan de brand niet dieper de grond in gaan.

"Als het droger is heb je een hele andere situatie, dan kruipt die diep de grond in en sta je voor hetzelfde geld dagen achter elkaar te blussen. Dat is gelukkig niet het geval hier."

Droneteam zoekt hotspots

Ondanks dat de brand vannacht al onder controle was, bleef ook in De Paaskamp het risico bestaan dat het vuur weer oplaaide. Een droneteam bracht daarom vanochtend met een warmtecamera de hotspots in beeld.