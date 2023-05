Scholieren Meppel vieren Bevrijdingsdag met hun neus in de boeken

Meer dan honderd leerlingen van middelbare scholen uit Meppel en omstreken staan vandaag niet te swingen op een bevrijdingsfestival, maar zitten in de schoolbanken. Met het eindexamen voor de deur grijpen ze elke kans aan om hun kennis nog even bij te spijkeren.

De eerste eindexamens voor middelbare scholieren beginnen volgende week donderdag. Om hen daarop voor te bereiden, organiseren scholengemeenschappen Stad&Esch en Dingstede vrijwillige examentrainingen. Ondanks dat het Bevrijdingsdag is, komen er veel leerlingen opdagen.

"Deze leerlingen hebben drie jaar lang last gehad van de pandemie. Voor een vwo-leerling is dat de halve opleiding en voor vmbo'ers zelfs driekwart. Leerlingen zoeken dus naar extra mogelijkheden om hun eindexamen te halen."

Al dat blokken vlak voor het eindexamen heeft volgens De Visser zeker zin. Het bewijs daarvoor ziet hij in de examencijfers van de leerlingen van vorige schooljaren. "We bekijken ieder jaar na de herexamens de resultaten van leerlingen die examentraining gehad hebben. Gemiddeld zijn de cijfers een punt hoger dan bij het eerste examen."

De leerlingen zelf zien er ook het nut van in, al moeten ze daarvoor wel een jaartje het bevrijdingsfestival laten schieten. "Ik vind het eigenlijk wel prima", reageert een van de deelnemers aan de natuurkundetraining.

"De basis voor de examens wordt vooral gelegd in het vierde jaar en toen hebben we veel met corona gezeten. En bij die lessen via Zoom ging je natuurlijk niet écht goed bezig."