In deze Drentse gemeenten kun je tijdens Kerst boodschappen doen

Op Eerste Kerstdag nog even boodschappen halen? In zeven Drentse gemeenten kan dat. Maar mensen uit onder meer De Wolden, Hoogeveen en Noordenveld moeten een gemeente verder voor hun last-minute kerstkransjes.

Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag kun je in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Westerveld en Meppel bij één supermarkt terecht voor je late kerstinkopen. In de gemeente Assen kan dat maar liefst bij elf supermarkten. In de rest van de Drentse gemeenten is er geen enkele supermarkt geopend op Eerste Kerstdag.

Tweede kerstdag

Een dag later, op Tweede Kerstdag, kun je in elke Drentse gemeente weer boodschappen doen, maar nog niet alle supermarkten zijn dan geopend. Vooral in de gemeenten Coevorden, De Wolden en Midden-Drenthe kun je het beste even checken of je supermarkt geopend is, want daar zetten relatief gezien de minste supermarkten de deuren open. In de gemeenten Assen en Borger-Odoorn zijn wél alle supermarkten weer open op Tweede Kerstdag. Voor de rest van de gemeenten geldt dat het grootste deel van de supermarkten open is, maar er kan er eentje dicht zijn.