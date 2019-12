'Kring-loop' voor kringlooplandbouw

Volgens de deelnemende partijen moeten we in Nederland overstappen naar kringlooplandbouw (foto: Pixabay)

De wandeling eindigt met het overhandigen van een plan aan minister Carola Schouten, van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. 'De weg vooruit. In 10 stappen naar kringlooplandbouw' zal tien stappen bevatten waarmee de transitie van intensieve, naar kringlooplandbouw kan worden gerealiseerd. De eerste versie van het plan verschijnt begin januari op www.dewegvooruit.nl.

Kringlooplandbouw

Volgens Schouten moet de Nederlandse landbouw veranderen. "We kwamen er steeds weer op uit dat we de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw", schreef Schouten vorig jaar in een toekomstvisie. "We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op."

De organisaties van de kring-loop ondersteunen de visie van minister Schouten, maar "de oplossingen die tot nu toe worden aangedragen pakken niet het achterliggende probleem aan: ons intensieve landbouwsysteem." De partijen willen dat er vol wordt ingezet op de transitie naar kringlooplandbouw. Op dezelfde voet doorgaan is leidt onvermijdelijk tot crises met "juridische, ecologische, economische en maatschappelijke gevolgen van dien."

'We hebben belang bij een tienstappenplan'

Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunt het plan. "In Drenthe hebben we een stikstofprobleem en landbouw is de belangrijkste veroorzaker", zegt een woordvoerder van de federatie. "Dus hebben we belang bij een tien-stappenplan."

Ze wijst op de 'Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit', het actieplan waarin LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie hun ambities tonen voor 2030. Dan moeten rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven tot de koplopers van Nederland horen als het gaat om kringlooplandbouw. "Het sluit erop aan."

Lees ook: