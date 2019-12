Chef-kok sinds oktober bezig met kerstmenu: 'Van tevoren drukker dan met Kerst zelf'

"Als je de voorbereidingen goed hebt gedaan, mag het nu niet meer druk zijn", zegt mede-eigenaar van het hotel Mark Bergmans. Samen met zijn vrouw Annemarie, runt hij het bijna 400 jaar oude hotel-restaurant. Tijdens de Kerst komen er 200 mensen eten. Het menu, wordt ook al ver van te voren bereid.

Puntjes op de I

Chef-kok Ruben Kikkert vertelt dat eind oktober al de eerste aanvragen komen voor Kerst. Het menu wordt rond die tijd al bedacht. "Van tevoren ben ik drukker dan met de Kerst zelf.", legt hij uit. "Het is nu nog de puntjes op de i zetten."

Trends

Kikkert legt uit dat de vraag naar vegetarisch eten de laatste tijd is gegroeid. Tijdens het kerstdiner wordt daar rekening mee gehouden. Aan de andere kant doet wild het ook goed, vertelt de chef-kok. Dit jaar staat er hert op het menu, volgens Kikkert een 'hardloper'. "Wild doet het altijd goed, helemaal hier in Drenthe." Wat wel verleden tijd is, zijn volgens Mark Bergmans buffetten. "Die tijd is voorbij", vertelt hij. "We doen nu meer kleine gerechten op kleine bordjes."

Het hotel-restaurant is naar eigen zeggen helemaal klaar voor de drukke kerstdagen. "We zijn met z'n allen heel goed voorbereid, we zijn er klaar voor.", besluit Bergmans.