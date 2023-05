Organisatie Bevrijdingsfestival Assen: 'Kom niet, wacht onweersbui af'

Voorzitter Ger Boes zegt dat er mogelijk toegangswegen worden afgesloten. "Het is nu nog mooi weer. Maar er dreigt onweer aan te komen. We adviseren iedereen om thuis te blijven en af te wachten tot de bui voorbij is. En kom daarna naar het festival, want er staat nog veel moois op het programma."

Volgens Boes zijn er nu 5.000 mensen op het terrein. "Het is nog geen afgelasting, houd onze sociale media in de gaten. Rond 15.30 uur gaat het regenen en komt er een onweersbui voorbij. Dat is te gevaarlijk hier. We doen even kalm aan."